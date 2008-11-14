Пиво и евнух - что общего?

4 литра пива заменяют полового партнера. И они же способны полностью избавить от либидо. Для здорового человека алкоголь безвреден в количестве миллилитр спирта на килограмм веса. В литре пива содержится 45-50 граммов чистого алкоголя. Это 120-130 граммов водки. Получается мужчине среднего роста и весом 80 килограммов можно выпивать три бутылки светлого пива ежедневно, не опасаясь за здоровье. Однако, пиво не только полезно, но и имеет достаточно вредные свойства.

Вредные компоненты пива:

* Горькие вещества и хмель. Повышают аппетит и становятся причиной избыточного веса.

* Горечи относятся к категории психоактивных средств. Они оказывают седативное, снотворное, а в больших дозах - и галлюциногенное действие. Можно и "до чертиков" допиться.

* Фитоэстрогены. Это женские гормоны растительного происхождения. При чрезмерном употреблении пива накапливаются в организме и вызывают гормональные нарушения. У мужчин уменьшается растительность на теле, набухают молочные железы, жир откладывается по женскому типу - на бедрах и боках, снижается потенция, уменьшается подвижность сперматозоидов - вплоть до бесплодия и импотенции. У женщин переизбыток фитоэстрогена приводит к излишней полноте.

* Биогенные амины. Кадаверин, путресцин, гистамин и тирамин. Относятся к трупным ядам. Именно эти коварные вещества являются виновниками похмелья. В результате - головная боль. В больших же количествах они приводят к поражению почек.

* Этиловый спирт. Самое калорийное, что есть в пиве. Но к ожирению это не ведет, а имеет обратный эффект. Губительнее всего действует он на мозг. Самая жиросодержащая ткань в нашем организме - это кора головного мозга. А спирт ее попросту растворяет. По-научному это - "органическое поражение головного мозга". В итоге происходит полная деградация личности.