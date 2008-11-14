Алоэ против анемии

Чаще всего наблюдается малокровие, связанное с дефицитом железа, который возникает обычно в результате кровопотерь. Для лечения можно купить в аптеке сироп алоэ с железом, который пьют по 0,5-1 ч. л., прибавив до четверти стаканы воды, трижды на день на протяжении 15-30 суток.

В домашних условиях можно приготовить смесь: 150 мл свежего сока алоэ, 250 г меда, 350 мл кагора. Пить по 1 ст. л. трижды на день до еды.

Кроме того, желе алоэ убивает патогенные микроорганизмы, дезинфицирует повреждение кожи. Кроме того, обезболивает, снимает воспаление, убыстряет процесс заживлення, возобновление тканей без образования грубого рубца.

В случае, например, герпесу соком алоэ смазывают пораженное место и пьют по 1 ч. л. 2-3 разы в день, разведя в воде, перед едой.

Чтобы нормализовать уровень артериального давления (снизить), свежий сок алоэ принимают ежедневно (натощак 1 раз в день) по 3 капли в чайной ложке холодной переваренной воды.

Больным гипертонией полезно употреблять лекарства, приготовленные из 1 ст. л. алоэ, 3 ст. л. плодов калины, 3 ст. л. травы зверобоя. Алоэ и калину растереть к появлению сока, доибавить зверобоя и залить 1 л кипятка, кипятить 15 хв на слабом огне, настоять 3 часа, процедить. Употреблять по 0,5 стаканы 3-4 разы в день после еды.

Следует помнить, что алоэ - это мощный биостимулятор, потому употреблять его непрерывно длительное время нельзя, нужно делать перерывы (по крайней мере, через месяц).

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