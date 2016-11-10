В Киеве состоится круглый стол "Донбасс: жизнь и барьеры"



Во вторник, 15 ноября 2016 года, 11:00-13:00, в отеле «Опера» состоится круглый стол «Донбасс: жизнь и барьеры». На мероприятии будут представлены результаты последнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в октябре-ноябре 2016 года по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ».

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· Сколько продлится конфликт, по мнению жителей Донбасса?

· Усиливается ли бедственное положение людей на Донбассе, и насколько отличаются мнения людей в этом вопросе у жителей подконтрольной и неподконтрольной части?

· Зачем и как часто пересекают линию разграничения?

· Сколько времени в среднем люди проводят в очередях на блокпостах?

· Что, по мнению людей, может улучшить ситуацию на блокпостах?

· Как выросла потребность в продуктах и медикаментах на неподконтрольных территориях?

Ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты КМИС.

В мероприятии примут участие ведущие специалисты КМИС, представители международных организаций World Food Programme и Peоple in Need, представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова, представители правозащитных и общественных организаций.

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Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 15 ноября 2016 года, 10:30-13:00

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:30 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:30-13:00 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

Просим получить аккредитацию по тел. +38 063 235 47 13 или по эл. почте amoskvitina@fdu.org.ua.