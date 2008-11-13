ФФУ: нужно пропагандировать здоровый образ жизни школьникам

Киев. 13 ноября. УНИАН. Федерация футбола Украины предлагает федерациям всех видов спорта принимать участие в пропаганде здорового образа жизни среди школьников по примеру “урока футбола”, введенного по инициативе ФФУ.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким обращением выступил сегодня президент ФФУ Григорий СУРКИС во время семинара «Состояние и перспективы развития школьного футбола», организованного совместно с Минобразования и Минсемьи и спорта.

“Когда мы сегодня говорим об уроке футбола, мы не исходим из того, что это должна быть единственная дисциплина в школе... ФФУ не намерен что-то монополизировать”, - отметил Г.СУРКИС.

Он предложил Национальному олимпийскому комитету провести соответствующее заседание и определить, какие “виды спорта сегодня способны наладить сотрудничество со школами”. В то же время Г.СУРКИС отметил, что Федерация футбола не будет покупать волейбольные мячи или обеспечивать развитие других видов спорта за собственный счет.

“Мы приглашаем, как говорится, на танец. Желаете танцевать – давайте вместе. А нет – то мы танцуем уже восьмой год”, - сказал президент ФФУ.

Поддержку такой инициативе Федерации футбола выразил первый заместитель министра образования и науки Александр ГРЕБЕЛЬНИК, который поблагодарил ФФУ, отметив, что она “первая и пока единственная из всех спортивных федераций проводит системную работу по популяризации футбола и здорового образа жизни через уроки физкультуры”.

По словам А.ГРЕБЕЛЬНИКА, министерство готово работать с федерациями других видов спорта в этом направлении. “Нам бы очень хотелось, чтобы подобные программы вводились и другими федерациями, к руководителям которых я сейчас апеллирую. Мы готовы сотрудничать со всеми, чтобы содействовать гармоничному физическому развитию наших детей”, - отметил он.