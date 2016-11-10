Эпидемическая ситуация в Украине: гриппом и ОРВИ заболели свыше 156 тысяч человек

За отчетный период гриппом и ОРВИ заболело 156459 человек, из них 65,7 % - дети в возрасте до 17 лет. Темп прироста заболевших среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 5,4 % и 3,3 % соответственно.

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По сравнению с прошлой неделей, возрос удельный вес госпитализированных среди лиц, которые обратились за медицинской помощью. Среди госпитализированных возросло количество детей в возрасте до 4 лет. Летальных случаев не зарегистрировано.

Вирусологи лабораторных центров Минздрава за 44 неделю 2016 года провели 267 исследований образцов материала от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, из них в 41,6 % случаев получены положительные результаты. В большинстве доминируют вирусы парагриппа.

В мире по состоянию на середину октября активность гриппа в странах умеренного климата Южного полушария продолжала снижаться или оставалась на низком уровне, а в зоне умеренного климата Северного полушария находилась на межсезонном уровне.

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О низкой интенсивности сообщили 43 страны из 44, что отчитывались. О географическом распространении подали данные 14 стран: 2 страны сообщили о местной и 12 – о спорадической активности; субрегиональных особенностей распространения гриппа не отмечено.

За 43 неделю в 17 странах выявлено 93 положительных на грипп образцов из дозорных и/или не дозорных источников. При этом лишь немногочисленные образцы (2 %) из источников дозорного эпиднадзора дали положительные результаты при тестировании на вирусы гриппа.