Во вспышке сальмонелеза ”виноваты” недожаренные котлеты

В Луцке привлечены к административной ответственности виновные во вспышке кишечной инфекции в детском саду.

Это - повар, кладовщик и старшая медицинская сестра дошкольного заведения, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии.

Основная причина вспышки инфекции – нарушение технологии приготовления пищи. В частности, недостаточно проведена термическая обработка котлет из мяса птицы. Кроме того, срок пригодности этого мяса был просрочен на 1 день.

В настоящее время сад закрыт на карантин, проводится заключительная дезинфекция помещения, обследование персонала и всех воспитанников сада. Открытие дошкольного заведения планируется в понедельник, 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, в детском саду №16 города Луцк была зафиксирована групповая вспышка кишечной инфекции. В областную инфекционную больницу за период с 7 по 11 ноября госпитализировано 8 детей с диагнозом “сальмонеллез”.