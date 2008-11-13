Почему дети в Украине умирают от диабета?

Пресс-конференция на тему: “Почему в Украине дети умирают от диабета?” по случаю Всемирного Дня Диабета, который с 2007 года проходит под эгидой ООН. Тема Всемирного Дня Диабета 2008 года: «Диабет и ребенок». Ежегодно в мире становится на 70 000 больше детей с диабетом. Именно из-за этого в прошлом году в Украине погибло 10 детей.

Участники: Богдан Бенюк, президент Украинской диабетической федерации; Валентина Очеретенко, вице-президент IDF, Наталия Спринчук, детский эндокринолог Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.