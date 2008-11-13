Любимая музыка полезна для сердца

Ученые из Университета Мэриленда установили, что прослушивание любимой музыки полезно для здоровья сердца и сосудов.

По результатам исследования, которое было представлено на встрече Американской кардиологической ассоциации в Новом Орлеане, стало известно, что позитивные эмоции от прослушивания любимой, или просто веселой музыки оздоравливающе действуют на кровеносные сосуды.

Испытание, в котором участвовали 10 человек, проходило в четыре этапа. Сначала испытуемые слушали ту музыку, которая, по их словам, вызывала у них радостные эмоции. На втором этапе они слушали музыку, вызывавшую чувство тревоги. На третьей стадии участникам эксперимента ставили музыку для релаксации, а на четвертой они смотрели комические видеоролики.

Перед началом каждой стадии эксперимента у них изучалось состояние сосудов и реакция на резкое увеличение кровотока. Ученых особенно интересовало, как реагирует на эмоции выстилающий внутреннюю поверхность сосудов слой клеток – эндотелий, который и регулирует кровоток, свертываемость т густоту крови. Именно от него зависит риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Результаты показали: у испытуемых, слушавших веселую музыку, сосуды расширялись на 26%, тревожную - лишь на 6%, у смотревших комические видеоролики - на 19%, а слушавших расслабляющую музыку - на 11%.

Авторы исследования так же отмечают, что подобные реакции сосудов на музыку могут быть вызваны гормонами радости - эндорфинами.

РИА Новости