Быть психом в эпоху перемен — это нормально…

Сегодня едва ли не все жалуются на отрицательные процессы в обществе, образовании, семье. Уже не один год мы ищем объяснение тому, что происходит, поскольку не знаем, как в такое смутное время воспитывать детей, не можем сориентироваться, кого ставить им в пример. Психологически состояние неопределенности можно отнести к переходному. Чем же оно может повредить человеку и какие рецепты защиты его психологического здоровья? На эти вопросы отвечает заведующий кафедрой педагогики высшей школы и прикладной психологии Центрального института последипломного педагогического образования (ЦИППО) АПН Украины, доктор психологических наук профессор Павел ЛУШИН.

— Сегодня мы не можем не заметить изменений психического состояния людей, живущих рядом с нами, — рассказал Павел Лушин. — Что с нами происходит? Психологи называют это изменение системным или радикальным. Его рассматривают как изменение потенциала личности и системы жизненных смыслов. Когда мы говорим о развитии личности, то имеем в виду раскрытие ее потенциала в совокупности со всеми ее возможностями. Если спроектировать это определение на общественную жизнь, то сегодня в Украине мы переживаем социальные изменения, связанные с переходом к новой социально-экономической идентичности, к новому образу жизни. В относительно стабильной непереходной системе состояние личности более или менее предсказуемо, зато в переходной социально-экономической системе оно обозначено малой предсказуемостью и высокой степенью неопределенности. Эта неопределенность объясняется переживаниями человека из-за потери стереотипов прошлого, осознанием им краха прежнего образа жизни и потребностью выработать новый.

Психологи-практики отмечают, что в предельных переходных состояниях человеку присущи проявления, характерные для посттравматических состояний: бессонница, кошмары, невозможность сосредоточиться на главном, нарушение привычных социальных связей, депрессивность, проблемы в личной, профессиональной и семейной жизни.

В результате получается, что субъект переходного состояния не просто «ожидает ожидаемого» периода стабильности и развития, а своими страданиями и якобы хаотическим движением конструирует (переходит в) новое пространство развития. Это означает, что переходные состояния личности служат реализации системных изменений. Получается, что устранять эти, казалось бы, бесполезные, бессмысленные действия означало бы отказываться от перспективы вполне возможного стабильного развития.

И еще один, не менее парадоксальный вывод: в условиях системных изменений система образования не просто обречена мириться с переходными явлениями и состояниями у детей, педагогов и администраторов, но и в определенной мере стимулировать и способствовать их появлению, изменению и движению.

На кафедре педагогики высшей школы и прикладной психологии ЦИППО АПН Украины какое-то время работала школа-лаборатория, задачей которой было научить психологов и педагогов экофасилитировать, то есть не просто не бояться переходных явлений в обучении и развитии детей и взрослых, а, наоборот, повышать качество образовательного процесса, опираясь на то, что раньше считалось непродуктивным и неоправданным.

Основная идея школы состоит в том, что у каждой личности до определенного, например подросткового, возраста формируется стратегия учебной и личностной саморегуляции, то есть умение не только учиться, но и переживать жизненные невзгоды. В старшем возрасте эта способность лишь развивается. Поэтому со вступлением в высшее учебное заведение студент или слушатель, очевидно, развивает свою способность переживать трудные ситуации в учебе и жизни. Этот процесс может начинаться с переходного состояния (одним из которых является и «мотивационный вакуум»), когда модель и стиль самообучения и саморегуляции субъекта образовательного процесса сталкиваются с моделями других слушателей, педагогов и администрации.

У слушателя может возникать сомнение в том, что с ним считаются, учитывают его индивидуальные особенности, а у педагогов — что их подопечные достаточно развиты для того, чтобы продолжать обучение. В школе экофасилитации (так называют школу-лабораторию П.Лушина) этот педагогический хаос определяют как начальную точку не только для адаптации в новой среде, но и для коммуникации и взаимообогащения индивидуальных моделей обучения и саморегуляции. В этой же точке оказывается способность — и слушателей, и педагогов — быть толерантными, их умение слушать и дополнять, а также находить общее поле для взаимодействия, взаимопонимания, поддержки. Последнее крайне важно, когда сталкиваешься с новыми трудностями, частыми в сфере современного образования и общественной жизни.

Более того, через некоторое время общих усилий в работе с переходными состояниями учебно-педагогическая группа (то есть слушатели вместе с педагогом) замечает в своих действиях определенный социальный эффект: каждое занятие превращается в конструирование новой среды для общения и обучения. Кое-кто из будущих экофасилитаторов называет эти занятия событиями, содержание и форму, а также эмоциональный и учебный эффект которых практически невозможно спрогнозировать заранее. В результате практически все участники школы экофасилитации не только избавляются от страха перед неизвестностью и неопределенностью, но и стремятся к ситуациям, требующим выхода за рамки обычного. Последнее является четким признаком творческого отношения к действительности и так называемой толерантности к неопределенности.

Как минимум, в ситуации системных изменений формируются толерантность, эмоциональный интеллект, умение слушать другого, способность ценить сегодняшний день («здесь и сейчас» функционирование) и т.п. Как максимум — новый контекст развития личности. Переходные состояния, несмотря на их хаотичность и даже определенную патологичность, являются признаками будущих перемен, позволяющих человеку взглянуть на себя и свою жизнь со стороны.

Сейчас у нас есть уникальная возможность отнестись к переживаниям, связанным с изменениями в обществе, конструктивно почувствовать неумолимое движение вперед. Но мы должны помнить: управлять собой — еще находясь в этом переходном состоянии — невозможно. И любой другой человек не сможет вывести вас из этого состояния. Смысл изменений станет понятным, только когда это состояние останется позади как пережитое. Когда кипят эмоции, что-то анализировать невозможно.

Что делать? Рецепт один — обращаться к специалистам и терпимо относиться к самому себе...

Людмила РЯБОКОНЬ

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