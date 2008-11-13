Почему человек храпит?

С чем связан храп? С неправильным движением воздуха в дыхательных путях.

Причин вызывающих храп может быть много. К таким можно отнести увеличенные миндалины или искривленную носовую перегородку, кроме того, храпеть могут аллергики с отеком слизистой оболочки носа. В данном случае помочь может консультация ларинголога или пульмонолога.

Помочь при данной проблеме может сон на боку, а если сон связан с ожирением или алкоголем, то необходимо отказаться от вредных привычек или сесть на диету.

Существуют также специальные центры по нарушениям сна, в которых можно купить приспособление, подающее воздух в нос.

Иногда мешать может и то, что человек часто встает ночью в туалет. Причиной этого может быть никтурия – это выделение мочи преимущественно в ночное время. Это может быть одной из самых частых причин нарушений сна у мужской половины человечества. Эта проблема может быть вызвана кардиологическими проблемами или увеличением простаты. Никтурию следует лечить у уролога, который назначит специальные препараты, которые снизят увеличение простаты.

Нарушение также может быть связано с приемом мочегонных препаратов. В этом случае необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом и попросить его назначить такую терапию, при которой последний прием препарата бы проходил за несколько часов до сна.