Крауроз - серьезная женская болезнь

Недугов, угрожающих женскому здоровью, более чем достаточно. В этой статье мы поговорим о таком предраковом заболевании женских наружных половых органов, как клауроз вульвы. Заболевание это довольно серьезное, зачастую оно наблюдается в паре с лейкоплакией.

Какая же симптоматика должна насторожить женщину?

Появление сухости в области половых органов и зуд должны стать причиной для беспокойства. Наблюдаются также сужение входа во влагалище и атрофия, причем довольно выраженная, наружных половых органов.

Для уточнения диагноза назначается проведение обследования, включающего в себя проведение кольпоскопии и прицельной биопсии (из изъязвленных очагов и лейкоплакий). На коже наружных женских половых органах происходят изменения, носящие атрофический, склеротический и дистрофический характер.

Чаще всего данное заболевание наблюдается у тех женщин, которые находятся в фазе климакса или же в постклимактерическом периоде.

В большинстве случаев назначается местное лечение, включающее в себя использование мазей эстрогенов, преднизолоновая мазь (5%-ная) с анестезином, витамин А, новокаин. В кожную клетчатку вульвы вводится раствор новокаина (0,5%-ный).

Если же не удается добиться эффекта предпринятым лечением, или же в особо тяжелых случаях прибегают к оперативному вмешательству.

Не стоит пренебрежительно относиться к собственному здоровью, только при своевременном обращении за медицинской помощью можно рассчитывать на благоприятный исход лечения. Будьте здоровы и счастливы!

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