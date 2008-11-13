В Луцке с сальмонеллезом госпитализированы 8 детей

В период 7-12 ноября в Луцке из детского дошкольного заведения №16, которое посещают 200 детей, в областную инфекционную больницу с диагнозом «сальмонеллез» были госпитализированы 8 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причиной заболевания является употребление в еду загрязненных пищевых продуктов.

Специалисты областной СЭС начали эпидрасследование, принимаются профилактические и противоэпидемические меры. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.