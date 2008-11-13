В Черновцах больных гастроэнтероколитом детей - уже 52

В Черновцах количество больных острым гастроэнтероколитом детей выросло до 52.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Заболевание детей зафиксировано в период 8-12 ноября в 21 детском дошкольном заведении. 28 детей госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, остальные лечатся амбулаторно.

Больные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Причина заболевания устанавливается. Специалисты областной СЭС начали эпидрасследование, принимаются профилактические и противоэпидемические меры. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.