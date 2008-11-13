Пластиковые пробирки портят результаты опытов

Канадские биохимики, опубликовавшие результат своей работы в журнале Science, обнаружили, что стандартная пластиковая посуда способна выделять вещества, влияющие на ход эксперимента. Проведенное исследование показало, что пластиковые пробирки загрязняют воду дезинфицирующим агентом, а метиловый спирт - промышленной смазкой.

С нежелательным эффектом авторы столкнулись во время фармакологических исследований. Проверявшиеся ими ингибиторы монаминоксидазы, одного из важнейших ферментов в нервной системе, продемонстрировали существенно меньшую активность по сравнению с теоретическими оценками. Поиск ошибок в постановке эксперимента привел к анализу выделяемых лабораторной посудой загрязнений. Выяснилось, что пластик выделяет как минимум одно вещество, способное снизить эффект проверявшихся препаратов.

В водный раствор внутри пробирки выделялось достаточно значительное (по меркам аналитической химии) количество дезинфицирующего агента, добавляемого в пластик. Концентрация около трехста частей на миллион приводила к значительному искажению результатов. В реакциях без воды, но с использованием метилового спирта или диметилсульфата выделялся олеамид в несколько меньшем, но все равно заметном, количестве.

Олеамид, который используется в производстве пластиковой посуды в качестве смазочного материала, также синтезируется в организме животных при недосыпании. Эта органическая молекула взаимодействует с рядом рецепторов на мембранах нервных клеток, что способно повлиять на исследования в области психофармакологии. Как заявляет автор работы Эндрю Хольт в сообщении, опубликованном в журнале Nature, это открытие должно повлиять на эксперименты тысяч ученых по всему миру.

В качестве альтернативы пластику называется стекло. Тем не менее, компания Eppendorf, крупнейший производитель одноразовых пластиковых пробирок, уже заявил в Nature, что любая посуда способна повлиять на результаты исследований вне зависимости от материала.