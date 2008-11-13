Быстрорастворимый чай опасен для зубов

Исследователи Университета Вашингтона из Сент-Луиса провели исследование, результатом которого стала констатация наличия повышенного содержания фторидов в быстрорастворимом чае, что отрицательно влияет на состояние зубной эмали.

Предельно возможная концентрация фторидов составляет около 4-х частей на миллион, для минеральной воды эта цифра ещё ниже - не более 2,5 частей на миллион, тогда как в пакетиках чая присутствовала концентрация до 6,5 частей на миллион.

Руководитель исследования, Майкл Уайт заявил на пресс-конференции, что потенциальная способность листьев чая сохранять и накапливать фториды, приходящие из почвы. Фториды в разумных дозах уже давно доказали свою полезность и даже необходимость для здоровья человека, для хорошего развития костей и зубов. Однако превышение потребляемых концентраций фторидов приводит к проблемам со здоровьем в целом, и плохо сказывается на здоровье зубов в частности.

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