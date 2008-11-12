Из чего сделаны магазинные соки

Есть несколько способов получить натуральный сок. Первый - взять, допустим, апельсин и при помощи нехитрого электробытового прибора выдавить из него влагу. Путь второй - пойти в магазин и купить... Сок? Нектар? Напиток? Чтобы понять, что есть что, придется пройтись по технологической цепочке «соковой индустрии».

Если мы покупаем сок, сделанный, скажем, в Финляндии, то не очень задумываемся, что в этой стране апельсины или манго не растут. Так как же они попадают в пакет?

Плоды собирают где-нибудь в Марокко или Бразилии, выжимают из них свежий сок и в «соконаливном» танкере в охлажденном виде везут в Европу. А чтобы не возить попусту содержащуюся в соке воду, ее предварительно выпаривают, получая сгущенный (концентрированный) сок, содержащий все компоненты свежего сока.

Кстати, об этом честно написано на пакетах: «100%-ный сок, изготовленный из натурального концентрированного сока» - путем добавления в него воды. Консервантов в таком соке нет. В качестве добавки могут присутствовать только натуральные ароматизаторы, полученные из того же вида фруктов.

Несколько дальше отстоят от натурального апельсина напитки под названием «нектар». Они содержат от 25 до 50% натурального сока (для персиков, слив, абрикосов и других фруктов с повышенным содержанием мякоти - натуральной фруктовой доли). Все остальное - это вода, сахар, лимонная кислота и натуральные ароматизаторы, изготовленные, в отличие от соков, из любого вида фруктов.

И последними в этом «соковом ряду» стоят соковые напитки (fruit drink), содержащие не менее 10% натурального сока или натуральной фруктовой доли.

Отдельно хотелось бы сказать о том, что в народе называют «сухими» или порошковыми соками. Все они сделаны исключительно из пищевых добавок - сахарозаменителей, подкислителей, замутнителей, красителей и искусственных ароматизаторов - и не могут претендовать на звание соков, нектаров и фруктовых напитков. Правда, все ингредиенты этих порошков разрешены к производству и применению.

Понятное дело, что сок окажется дороже нектара, напитка и тем более порошка. Поэтому наиболее часто встречающийся прием фальсификации соков - это выдавать нектар за сок или напиток за нектар.

Для здоровья покупателей эти «хитрости», в принципе безвредны. Но для кошельков - ощутимы. А поэтому внимательно читайте, то, что на коробке сока написано самыми мелкими буквами, чтобы не заплатить за рекламный слоган или красиво написанный ценник.