Вакцины против гриппа с обновленным штаммом получили разрешение на применение в Украине

В течение эпидсезона в Украину ввезены такие вакцины для профилактики гриппа:

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1. Джиси Флю суспензия для инъекций по 0,5 мл в предварительно наполненных шприцах №10, производитель Грин Кросс Корпор., Корея, в количестве 500 уп. (всего 5 тыс. доз). Выдано заключение о соответствии медицинского иммунобиологического препарата государственным и международным стандартам от 25.10.2016 №60460/16/10.

2. Ваксигрип суспензия для инъекций по 0,5 мл в предварительно заполненных шприцах №1, производитель Санофи Пастер Сек.А., Франция, в количестве 100 000 уп. Заключение лаборатории по контролю МИБП ГП Государственный экспертный центр МОЗ Украины от 31.10.2016 №100/294. Заключение о соответствии медицинского иммунобиологического препарата государственным и международным стандартам от 07.11.2016 №51788/16/10.

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По информации импортеров, отгрузка вакцины Ваксигрип планируется в ближайшие дни.

Врачи советуют делать прививку на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу.

Напомним, что согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016-2017 годов в Украине будут циркулировать штаммы гриппа: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 и B/Brisbane/60/2008. Именно такой штаммовый состав имеют упомянутые вакцины и поэтому прививка защищает от этих актуальных штаммов.

Вакцинация от гриппа является рекомендованной и не входит в календарь обязательных прививок. Вакцину закупают частные структуры и распределяют в аптеки, учитывая спрос предыдущих лет.