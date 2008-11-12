Как бросить курить

В этом может помочь всем знакомый подорожник. Из него нужно приготовить настой: столовую ложку измельченных листьев подорожника залить стаканом кипятка, настоять час. Пить по четверти стаканы четыре разы в день. Можно дважды в день: утром и вечером по полстакана.

Если днем будете чувствовать острую потребность закурить, то положите в рот кусочек корня аира (постоянно носите его с собой). Сначала во рту станет горько, а затем почувствуете приятный вкус. Но самое главное - аир расширяет сосуды, тонизирует их, соответственно потребность в сигарете отпадет сама собой.

В то же время аир подлечит желудок, наладит кровообращение.

Если горький корень аира будет вам не по вкусу, можете заменить его сушеным корнем сельдерея. Он тоже содержит никотиновую кислоту, которая тонизирует сосуды.

Кроме того, нужно помнить: чтобы преодолеть никотиновую зависимость, кроме лекарств, нужно желание самого человека лишиться этой привычки.