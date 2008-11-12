13-летняя британка отсудила право на достойную смерть

Тяжело больная 13-летняя британка выиграла в суде право не делать операцию по пересадке сердца. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает газета The Daily Telegraph.

Трансплантация сердца, по мнению врачей, наверняка сама по себе приведет к смерти Ханны Джонс. Иммунная система девочки, которая ранее переболела лейкемией, не перенесет последствий операции. Узнав об этом, Джонс заявила о желании не подвергаться хирургическому вмешательству и, таким образом, умереть достойно.

Местная больница инициировала процесс, чтобы временно вывести девочку из-под опеки ее родителей и провести операцию, несмотря на ее волю. Но высокий суд Лондона постановил, что в своем возрасте пациентка уже имеет право решать такие вопросы, и отклонил ходатайство. Родители девочки считают действия руководства клиники скандальными.

Служба по контролю за соблюдением прав детей пригрозила забрать девочку у родителей и принудить ее к операции.

Разбирая дело Ханны, суд постановил, что она имеет право выйти из больницы и провести остаток жизни с семьей, не подвергаясь давлению со стороны правозащитников. Дома ее ждут мать, отец, два младших брата и сестра. Родственники надеются, что больная доживет до Рождества. Кроме того, Ханна попросила свозить ее в Диснейленд.

Однако, исполнение этого желания девочки, которое может оказаться последним в ее жизни, остается под большим сомнением. Дело в том, что для такого путешествия - из Британии в Америку - обязательно нужна страховка, а зная о смертельном заболевании ребенка, ни одна страховая компания не берется составить документ.

Ханна Джонс заболела лейкемией в возрасте 5 лет. Рак удалось победить, однако из-за сильнодействующих препаратов, принимаемых в процессе лечения, у девочки развилась сердечная болезнь. В общей сложности она провела в больнице 8 лет - большую часть своей жизни.

ИноПресса