Интернет-зависимость официально признана болезнью

Китайские врачи официально признали интернет-зависимость болезнью. Для нее разработаны диагностические критерии и рекомендации по лечению, а психиатрическим клиникам предписано оказывать помощь пациентам с этим заболеванием. Такая инициатива вызвана возросшим беспокойством по поводу психологических проблем на почве злоупотребления интернетом.

Определение заболевания и его диагностические критерии были разработаны сотрудниками Пекинского центрального военного госпиталя по материалам 1300 «проблемных» пользователей интернета. Симптомы зависимости включают непреодолимое желание войти в сеть, умственное или физическое истощение, раздражительность, нарушения сна или концентрации внимания.

В соответствии с новыми диагностическими рекомендациями, интернет-зависимым признается человек, который проводит в сети не менее шести часов в день и у которого наблюдался по меньшей мере один из симптомов зависимости в течение предшествующих трех месяцев.

По словам эксперта из разработавшего рекомендации госпиталя Тао Жаня (Tao Ran), 80% зависимых излечимы. Курс лечения продолжается около трех месяцев; в чем конкретно оно состоит, сказано не было.

Как показали предыдущие исследования, интернет-зависимостью страдает около 10% китайских пользователей интернета в возрасте до 18 лет, 70% из них – мужского пола. По оценкам Китайского информационного центра сети интернет, в 2007 году насчитывалось 210 миллионов китайских пользователей всемирной сети, примерно половину этого числа составляют люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Медпортал.ру