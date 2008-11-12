Правительство обеспечит каждую школу медработником

Каждое учебное заведение будет обеспечено медицинским работником. Качество подготовки учителей физкультуры в высших учебных заведениях проверят. Программу курса физической подготовки пересмотрят. К таким выводам пришли члены правительства на совместном заседании коллегий Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, сообщает Управление по связям со средствами массовой информации КМУ.

Заседание было проведено по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, по инициативе которой Кабинет Министров на заседании 5 ноября запретил кроссы на уроках физкультуры. Такое решение повлекли случаи гибели школьников во время физических нагрузок.

На совместном заседании коллегий было решено повысить качество физического воспитания в учебных заведениях; увеличить физическую активность детей до 10-12 часов в неделю с преимуществом игровых нагрузок; провести переаттестацию и перелицензирование вузов, которые готовят учителей физкультуры; реконструкцию и ремонт спортзалов, обеспечить их современным спортивным инвентарем; совместно со Всемирной организацией здравоохранения подготовить план реорганизации школьной медицины с учетом мнения украинских и международных экспертов.

Научное исследование, проведенное Институтом педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины и Сумским педагогическим университетом, обнаружило, что только 30% детей могут выполнить нормативы физической подготовки на уроках физкультуры. И только в 18-24% детей процессы возобновления функционального состояния организма после выполнения нормативов происходит без вреда для здоровья.

„За последние 6 лет в Украине на уроках физкультуры произошло 13 смертельных случаев. И только один из них связан с травмой, а остальные – последствия сердечно-сосудистых заболеваний детей”, – сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.