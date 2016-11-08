В проект Госбюджета на 2017 год заложены средства на реимбурсацию
Механизм возмещения денег за лекарства введен для пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа и астмой.
В проект Государственного бюджета на следующий год правительство заложило финансирование механизма возврата средств за лекарства — реимбурсацию, сообщили УНИАН в Минздраве.
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Программа начнется с 1 января 2017 года и на нее предусмотрено 500 миллионов гривен.
Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, в проекте бюджета также предусмотрено 150 миллионов гривен на стимулирование создания центров сердечно-сосудистой хирургии по всей территории Украины.
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Премьер-министр отметил необходимость приобретения ангиографического оборудования, которое дает возможность проверять сосуды сердца, своевременно диагностировать и лечить тяжелые болезни сердца.
"Наша задача сейчас - во всех территориях дать возможность доступа к такой процедуре", - отметил премьер-министр.