В проект Госбюджета на 2017 год заложены средства на реимбурсацию

10:55, 08 ноября 2016
Страна
185

Механизм возмещения денег за лекарства введен для пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа и астмой.

сайт NEWSru.ко.ил


В проект Государственного бюджета на следующий год правительство заложило финансирование механизма возврата средств за лекарства — реимбурсацию, сообщили УНИАН в Минздраве.

Читайте такжеДо 1 августа в Украине планируют запустить референтное ценообразование на лекарства

Программа начнется с 1 января 2017 года и на нее предусмотрено 500 миллионов гривен.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, в проекте бюджета также предусмотрено 150 миллионов гривен на стимулирование создания центров сердечно-сосудистой хирургии по всей территории Украины. 

Читайте такжеПациентам с диабетом будут возмещать деньги за инсулин 

Премьер-министр отметил необходимость приобретения ангиографического оборудования, которое дает возможность проверять сосуды сердца, своевременно диагностировать и лечить тяжелые болезни сердца.

"Наша задача сейчас - во всех территориях дать возможность доступа к такой процедуре", - отметил премьер-министр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter