Фонд Ахметова ”Развитие Украины” передал в тюрьмы флюоромобиль

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» приобрел передвижной кабинет цифровой флюорографии для тюрьм и исправительных колоний Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, современный передвижной кабинет начнет работу уже сегодня, в ближайшее время флюорографическое обследование пройдет свыше 6 тыс. заключенных.

Цель обследования – своевременное выявление заболевания туберкулеза у заключенных и предотвращение распространения болезни, отметили в пресс-службе. Так, показатель заболеваемости туберкулезом в пенитенциарных учреждениях в Донецкой области в 25 раз превышает показатель в гражданском секторе.

Флюоромобиль приобретен Фондом Рината АХМЕТОВА в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.». Высокая разрешающая способность цифрового ФЛГ позволяет диагностировать туберкулез, опухоли и прочие изменения в легких на ранних стадиях, что значительно облегчает лечение и повышает его эффективность. Стоимость флюоромобиля составляет 640 тыс. грн.

Справка УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.