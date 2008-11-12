В Узбекистане более 40 младенцев заражены ВИЧ-инфекцией
Трагедия замалчивалась
Более 40 младенцев заразились вирусом иммунодефицита человека в одной из больниц города Наманган на востоке Узбекистана, сообщили официальные лица.
Как рассказали представители министерства здравоохранения, начато расследование, призванное установить, каким образом произошло заражение детей, большинство из которых - новорожденные младенцы.
Факт заражения детей в Узбекистане был обнаружен в октябре, и дело, по некоторым данным, было передано в прокуратуру.
Однако местные средства массовой информации, которые жестко контролируются властями, об этом ничего не сообщали.
Работники гуманитарных организаций говорят, что из-за стереотипов в отношении больных СПИДом, а также атмосферы глубокой секретности о многих вспышках заражения ВИЧ в больницах даже не сообщается.
Произошедшее в Намангане - далеко не единственный случай массового заражения ВИЧ в медицинских учреждениях региона.