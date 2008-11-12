Силиконовые имплантаты приводят к развитию лимфомы

Женщины, которые хотят увеличить размер груди при помощи силиконовых имплантантов, подвергаются риску развития редкой формы лимфомы – злокачественной опухоли тканей организма. В большинстве случаев после операции может развиться Т-клеточная лимфома, характеризующаяся быстрым ростом опухоли и неблагоприятным прогнозом лечения. Как правило, такая форма лимфомы чрезвычайно редко встречается и составляет три или менее процентов всех случаев метастаза.

Авторы этого исследования из Института рака в Амстердаме /Голландия/ собрали национальную базу данных, включающую все случаи лимфомы груди, диагностированные в период между 1990 и 2006 годами. Онкологи доказали, что наличие грудных имплантантов в 18 раз повышало риск Т-клеточной лимфомы. Врачи полагают, что силиконовые имплантанты причиняют токсичный ущерб клеткам и вредят работе иммунной системы. Хронические аутоиммунные расстройства в свою очередь ослабляют защиту организма и влияют на формирование опасных заболеваний.

Операция по увеличению груди с применением силикона десятилетия назад породила продолжительные споры в медицинском сообществе. Имплантанты были удалены с рынка в 1992 году, так как уже тогда специалисты подозревали, что они могут вызвать рак или некоторые аутоиммунные расстройства. Однако в 2006 году Американская администрация по продуктам питания и лекарствам отменила 14-летний запрет на коммерческое использование имлантантов, разрешив двум компаниям применять их в хирургии для женщин старше 22 лет.

ami-tass.ru