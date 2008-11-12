Кофе: мифы и правда

В последнее время очень много открытий ученые делают относительно полезных или, наоборот, вредных свойств кофе. Вот не так давно ученые добавили в эту «копилку» еще два открытия, которые, скорее всего, окажутся достаточно любопытными для любителей кофе.

Ученые из США, некоторых стран Европы и Японии, проводили исследования, пытаясь выяснить, как влияет на организм употребление большого количества кофе в течение дня.

Оказалось, что люди, употребляющие за сутки более четырех чашек кофе, реже всех остальных страдают от таких недугов как сахарный диабет, болезни сердца, подагры, камней в желчном пузыре и почках, а также от возрастной потери памяти.

Но, на этом исследования не закончились. Ученые решили тщательно проверить общее состояние кофеманов, для того чтобы определить: нет ли негативного воздействия на организм после такого количества выпиваемого в день кофе.

Оказалось, что такие последствия есть и они достаточно серьезны. Специалисты утверждают, что употребление более четырех чашек кофе в день (даже маленьких) способно в несколько раз увеличить риск развития остеопороза. Медики объясняют это тем, что кофеин способствует выведению из костей кальция, который просто необходим для обеспечения твердости костей. При этом получается так, что даже незначительная травма может привести к перелому.

Специалисты советуют всем любителям кофе позаботиться о своем здоровье заранее и обратиться к своему врачу для того, чтобы он назначил им препараты содержащие кальций и витамин Д3, который способствует лучшему усвоению этого химического элемента.

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