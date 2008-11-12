Если ужасно болит голова

Согласно данных статистики, семьдесят процентов головных болей происходят из-за перенапряжения.

Но иногда, головные боли могут быть связаны и с некоторыми заболеваниями.

Таких заболеваний около пятидесяти.

Если же боль вызвана все же усталостью и перенапряжением, то вы вполне можете помочь себе избавиться от мигрени, воспользовавшись несложными методами.

Можно постараться остановить приступ мигрени или хотя бы облегчить боль таким способом.

Лягте на кровать, расслабьтесь и постарайтесь ни о чем не думать.

Голову при этом необходимо туго стянуть полотенцем. Желательно, чтобы шторы в комнате, в которой вы находитесь, были задернуты. Это нужно для того, чтобы яркий свет не раздражал глаза.

Некоторым людям помогают горчичники, поставленные в области шеи или между лопатками.

Можно также в течение пяти-десяти минут попарить ноги в горячей воде. Для того чтобы усилить эффект, добавьте в воду небольшое количество сухой горчицы.

Могут помочь и холодные компрессы.

Наберите в таз холодной воды, добавьте в нее лед и небольшое количество соли. Смочите сложенное в четыре слоя полотенце в полученном растворе и приложите его к голове.

Меняйте компресс каждые две-три минуты до тех пор, пока вам не станет легче.

Если голова сильно раскалывается, то снять напряжение с мышц вы сможете, сделав простые упражнения.

Откиньтесь на спинку стула и обопритесь головой о стену или подголовник.

После этого, если боли продолжаются, начните медленно вращать головой: сначала наклонитесь к левому плечу, потом откиньте голову назад, затем к правому плечу и вперед.

Потом повторите упражнение в обратном направлении, задерживаясь в каждой позиции на пару секунд.

Желательно освободить волосы от заколок, резинок и шпилек. Можно также расчесать волосы деревянным гребнем.

Вот такими элементарными способами можно избавиться от приступа мигрени или значительно облегчить головную боль.