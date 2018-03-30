Чем вредна городская жизнь?

Население мегаполисов живет на 10 лет меньше, чем жители маленьких городов и деревень. В чем вредность жизни в больших центрах? И как от нее защититься?

Причина первая: снижение иммунитета

В чем проявляется: часто болеете инфекциями, есть склонность к аллергии.

Это характерно для жителей больших промышленных городов. В Институте иммунологии РАМН (Россия) уже много лет ведется мониторинг иммунитета населения в разных регионах страны. Там составили карты иммунного статуса населения России. На них четко прослеживается снижение иммунитета жителей мегаполисов под влиянием загрязнения окружающей среды. И в первую очередь от загрязнения воздуха. Ведь мегаполисы тем и отличаются, что в них живет больше людей, работает больше производств, ездит больше машин. Все это приводит к тому, что растет загрязнение воздуха выхлопами и выбросами производств. Кроме того, быстрее распространяются инфекции из-за высокой скученности населения, как в Москве, когда добираться на работу и с работы приходится буквально впритык к чужим телам или машинам. Поэтому в крупных промышленных центрах - Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске - жители гораздо чаще страдают инфекцией воздушных дыхательных путей, а также от аллергии. Аллергия - ведь это тоже реакция иммунитета на чужеродные вещества.

По мнению директора НИИ иммунологии, академика РАМН Рахима Хаитова, наиболее опасный для иммунитета фактор - вредные вещества, с которыми человек имеет дело на работе. Если человек работает на вредном производстве, например на металлургическом заводе или ТЭЦ, или живет на расстоянии не более километра от него, иммунитет у него снижен заведомо. На втором месте - загрязнение воздуха автомобильным транспортом. В Москве нет, к примеру, экологически чистых районов - если рядом с домом нет вредных производств, но проходят крупные автомагистрали, то влияние их на иммунитет будет не меньшим.

Первая линия защиты

Старайтесь предупреждать инфекции, делайте профилактические прививки, в период эпидемий избегайте больших скоплений людей.

Применяйте иммуномодулирующие препараты, особенно для профилактики гриппа - настойку эхинацеи, арбидол, по назначению - миелопид.

Регулярно пейте курсами витамины С и Е, укрепляющие иммунитет.

Старайтесь оборудовать свой дом так, чтобы он был свободным от всего, что повышает риск аллергии: скоплений пыли, пуховых подушек, вещей из натуральной шерсти. Всему этому сегодня есть замена из современных синтетических материалов.

Причина вторая: дефицит микроэлементов

В чем проявляется: быстро устаете, к концу дня плохо соображаете, раздражаетесь от пустяков.

Доктор медицинских наук сотрудник Института микроэлементов при ЮНЕСКО Ольга Громова считает, что эти неприятности у жителей больших городов - от дефицита магния или железа. Основной признак дефицита магния - повышенная чувствительность, нервозность. Что же касается дефицита железа, то для него характерны ухудшение памяти и изменение характера.

Кроме того, выхлопные газы автомобилей насыщают воздух, которым мы дышим, свинцом и марганцем. Свинец опасен тем, что "мешает" нашему организму усваивать в достаточном количестве йод, а Россия и без того относится к странам, в которых серьезный дефицит йода. Избыток же марганца опасен тем, что, во-первых, может вызвать болезнь Паркинсона, а во-вторых, способствует развитию дефицита железа.

Кроме того, для деловых людей в большом городе характерен дефицит селена. Особенно он важен в возрасте между 42 и 49 годами: состояние организма в этот период определяет, насколько долгую и "качественную" жизнь человек проживет.

Нехватка в организме жителей мегаполисов цинка, очень важного в формировании иммунитета, приводит к повышенному риску развития алкоголизма: с помощью цинка происходит утилизация алкоголя в безопасные продукты.

Вторая линия защиты

Чтобы избежать магниевого дефицита, включайте в рацион черный шоколад, какао, всевозможные орехи, апельсины и бурые водоросли - спирулину, например.

Чтобы избежать дефицита цинка, ешьте проростки пшеницы, семечки, фисташки, яйца, икру (причем любую икру, а не только черную или красную), молоки осетровых. Лидером же по содержанию цинка являются устрицы. При дефиците цинка, особенно хроническом, можно принимать цинковые добавки: сульфат цинка, аспаргинат цинка.

Употребляйте только йодированную соль - она сейчас есть в любом супермаркете.

Чтобы подкормить организм селеном, не забывайте о капусте брокколи, кукурузе, пшеничной каше, ржаном хлебе. Кроме того, при селеновом дефиците можно принимать обычные поливитаминные комплексы, которые можно купить в любой аптеке.

Дефицит железа нужно предупреждать блюдами из мяса, печени. Однако эффективное усвоение железа возможно только в кислой среде, поэтому так полезно поливать мясо соком лимона или лайма, запивать сухим вином или кислым соком. Причем учтите, что углеводы - хлеб в котлетах, тесто в пельменях и беляшах, а также молоко и яйца ухудшают усвоение железа.

Причина третья: психологическая напряженность

В чем проявляется: частые перепады настроения, агрессивность, усталость от общения.

Психологи давно заметили, что в мегаполисах люди общаются совершенно иначе, чем в небольших населенных пунктах, где каждый житель играет свою значимую роль в маленькой "истории" поселка или городка, а соседи знают несколько поколений. В мегаполисе люди чаще испытывают стрессы, больше общаются с представителями других наций и уроженцами других городов. Такое "смешение жанров", хотя и таит в себе новые возможности для роста, создает определенную психологическую напряженность. По мнению Игоря Кузнецова, сотрудника НИИ социологии РАН, уроженцы небольших городков, приехавшие в большой город, привыкли жестко ориентироваться на традиционную жесткую систему правил и норм, в мегаполисе же нормы и правила многообразны и часто нечетки. Эта ситуация порой порождает внутренние конфликты, рост социальной напряженности, желание отмежеваться от "других".

Как считает кандидат биологических наук Анна Нестеренко, все усложняется тем, что человеку как биологическому виду вообще не полезно находиться в густом скоплении себе подобных. У крупных млекопитающих существуют свои территории, где они проживают либо парами и семьями, либо стаями, включающими десятки, но никак не сотни особей. Даже наиболее "общительные" из человекообразных обезьян образуют такие стаи и ревностно охраняют свою территорию от "чужих". Человеку в мегаполисе приходится постоянно разрушать в себе этот инстинкт, заложенный природой, хотя он у него существует: обратите внимание, как люди заполняют пустой вагон - они стремятся в первую очередь сесть на те места, где рядом нет соседа! А в мегаполисе люди вынуждены в транспорте, на работе, а зачастую и дома буквально упираться друг другу в бок. Все это способствует росту агрессивности и скрытых комплексов и, конечно, не улучшает психическое здоровье. Еще одно наблюдение американских психологов: рассматривание однотонного поля, равномерно размеченного одинаковыми элементами (многоэтажные дома с окнами), вызывает у человека и животных приступы агрессии и немотивированной тоски.

Третья линия защиты

Старайтесь и дома и на работе организовать свое личное пространство.

Почаще ходите в картинные галереи и на выставки, выезжайте на природу, чтобы ваши глаза и уши хоть на какое-то время отключились от урбанистической среды.

По возможности устраивайте себе полчаса, час, день "наедине с собой" - это необходимо для психики любого человека!

"Аргументы и факты"