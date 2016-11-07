Всего 8% украинцев считают, что медотрасль Украины близка к европейским стандартам

Всего 8% украинцев считают, что украинская медицинская отрасль близка к европейским стандартам.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" относительно состояния медицинской сферы в Украине.

В то же время 85% украинцев считают, что качество медицинского обслуживания в Украине далеко от европейских стандартов.

Читайте также47% украинцев пользуются услугами только государственных медучреждений - опрос"Стоимость медицинских услуг является одним из определяющих факторов выбора респондентов, когда они решают, где именно получить медицинскую помощь. Так, 33% опрошенных ответили, что, если не учитывать деньги, они бы обратились за необходимой медицинской помощью в частные медицинские учреждения, 31% вообще бы поехали лечиться за границу. В то же время 27% готовы даже при таких условиях прибегнуть к услугам государственной медицины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услугами частной и иностранной медицины хотели бы больше пользоваться молодые люди, в то же время старшие респонденты все равно больше доверили бы свое здоровье государственным медицинским учреждениям, даже при условии, что у них будут средства на частную или иностранную медицину.

Читайте такжеНа лечение за границу направлено 15 украинцев, из них 9 - детиСреди стран, которые выбрали бы для лечения, лидируют Израиль (39%), Германия (38%) и Швейцария (21%). А также США (10%) и Беларусь (8%). Только 3% выбрали бы Россию.

33% опрошенных заявили, что консультируются с врачом или любым медицинским специалистом по поводу состояния своего здоровья или предоставления рекомендаций относительно состояния своего здоровья реже одного раза в год. 27% консультируются по этому поводу каждый год, 18% - как минимум каждые 6 месяцев, 9% - как минимум каждые 3 месяца и 5% обращаются за консультациями каждый месяц.

83% респондентов считают, что лечение для них или их семьи обходится дорого (39% - очень дорого). Только 12% респондентов отметили, что лечение является для них более-менее доступным по стоимости.

36% опрошенных отметили, что лечение в государственных медицинских учреждениях является очень дорогим. В целом высокую стоимость медицинских услуг в этих учреждениях отметили 77% опрошенных. Всего 16% опрошенных оценили стоимость медицинских услуг в государственных учреждениях как доступную.

Читайте такжеВ Минздраве готовят изменения в порядок направления граждан на лечение за границу86% опрошенных в целом оценили стоимость лечения в частных заведениях как дорогое (58% - как очень дорогое). Всего 3% опрошенных заявили, что цена за лечение там более-менее нормальная.

Кроме того, 64% опрошенных поддерживают инициативу по созданию фельдшерской службы, как в странах Запада, услуги которой используются при оказании первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи. 23% - против такой идеи.

"Основными причинами неприятия такой инициативы респонденты назвали то, что фельдшеры - это не то же самое, что лицензированные врачи (66%), а фельдшерская служба уничтожит традиционную службу скорой помощи (29%), 17% опасаются, что это приведет к увеличению расходов или оставит врачей скорой без работы (10%)", - говорится в сообщении.

Всего 6% респондентов отметили, что имеют частную медицинскую страховку, 94% - не имеют. 46% опрошенных считают, что обеспечение каждого гражданина частной страховкой, которая бы покрывала реальные расходы на качественную медицинскую помощь, наиболее помогло бы усовершенствовать украинскую систему здравоохранения. 34% считают, что больше всего бы помогло усовершенствовать отечественную медицинскую систему, если бы существующая система работала эффективно. Только 12% хотели бы такой механизм усовершенствования, как введение медицинского ваучера на определенную денежную сумму, которую бы можно было использовать ежемесячно и пополнять за счет заработной платы.

57% опрошенных поддерживают принцип, по которому бюджетные государственные средства выделяются медицинским учреждениям в зависимости от количества пациентов, а не на основании количества больничных коек. 21% против такой инициативы, 22% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен 13-20 октября 2016 года. Опрошено 1500 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.