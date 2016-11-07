47% украинцев пользуются услугами только государственных медучреждений - опрос

47% опрошенных украинцев заявили, что пользуются только услугами государственных медицинских учреждений, и лишь 6% отдают предпочтение частным медицинским учреждениям.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" о состоянии медицинской сферы в Украине.

Читайте такжеВ Украине создали Ассоциацию частных медицинских учрежденийСогласно результатам опроса, 26% опрошенных указали, что кроме услуг государственных медицинских учреждений обращаются, при условии наличия у семьи дополнительных средств к частной медицине. 15% заявили, что наряду с государственными услугами обращаются в частные учреждения в случае серьезной болезни в семье.

В то же время почти 70% опрошенных не удовлетворены государственными медицинскими услугами, которые они получали за последние 5 лет. Довольны в той или иной мере уровнем услуг в государственных медицинских учреждениях 24% респондентов. Больше всего выразивших свое недовольство в этой сфере проживают на Юге (85%). В возрастном и имущественном разрезах негативно оценили эти услуги пожилые люди и те, кто имеет низкие доходы.

Читайте такжеЧастная страховая модель медицины резко ухудшит качество медуслуг в Украине - МинздравКроме того, 55% опрошенных заявили, что за последние 2 года общее качество государственных медицинских услуг для страны ухудшилось. Лишь 12% респондентов увидели улучшение в этой сфере. 27% считают, что ничего в уровне качества государственных медицинских услуг не изменилось. 6% не смогли ответить на этот вопрос.

В то же время респонденты довольно позитивно оценили изменения, произошедшие в частной медицине. 25% опрошенных считают, что за 2 года качество услуг в частных медицинских учреждениях улучшилось и лишь 15% заявили, что оно ухудшилось. 17% считают, что изменений в этой сфере за последние 2 года не произошло. Треть респондентов вообще не пользовалась услугами в этом секторе медицины.

Согласно результатам опроса, основным источником информации относительно лечения, услуг являются медицинские работники (67%) и друзья, семья (45%). Также около четверти получают информацию из интернета, от аптекарей, из телевизионных программ.

Две трети опрошенных знают, кто их семейный врач или терапевт. Половина опрошенных доверяют своему врачу, 19% – не доверяют. 31% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, отмечается, что 83% поддерживают вакцинацию детей против таких болезней как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и другие. Лишь 9% не поддерживают этот вид профилактики. 77% считают, что прививки должні быть обязательными, 12% – не поддерживают эту идею, 11% не могли определиться с ответом на этот вопрос.

Читайте такжеУкраина и Китай заключили соглашение о предоставлении нашей стране 50 "скорых"69% опрошенных заявили, что поддерживают инициативу, чтобы к водителям скорой помощи относилась требование окончить медицинские курсы по оказанию первой помощи и помощи при получении травм, 23% – не поддерживают эту идею.

Справка. Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%. Сроки проведения исследования: 13-20 октября 2016 года.