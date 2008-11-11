Самые грязные места в Киеве

Осенью в Киеве наблюдался самый высокий уровень загрязненности воздуха на Бессарабской площади и на проспекте Победы в районе метро “Святошин”.

Как пишет газета “Хрещатик” (№203 (3419)), об этом сообщила начальник отдела информации Центральной геофизической обсерватории Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Ирина КОЛИСНЫК.

Специалисте ЦГО ежемесячно отслеживают и анализируют состояние загрязненности атмосферного воздуха и воды в столице, и кроме этого, детально изучают радиоактивную ситуацию. В частности, нужную информацию собирают и анализируют на 16 постах, а состояние загрязненности воды в Днепре (Каневском водохранилище) — в трех створах в районе столицы.

“Самый высокий уровень загрязненности в первом месяце осени наблюдался на Бессарабской площади и проспекте Победы в районе метро “Святошин”. Не лучшая ситуация в районе Оболонского проспекта и на улице Довженко”, - сообщила И.КОЛИСНЫК. Она добавила, что “грязными” местами признаны также бульвар Леси Украинки, улица Стражеско, Скляренко и Каунасская.

Как сообщила специалист, для определения загрязненности воздуха в сентябре было отобрано и проанализировано 6 тыс. 176 проб. Из 20 примесей, которые определяли лаборатории обсерватории, высокое среднее содержание отмечалось из формальдегида и диоксида азота (вещества 2-го класса опасности). По данным И.КОЛИСНЫК, разовую концентрацию диоксида азота на уровне 3,6 ПДК (предельно допустимая концентрация) наблюдали на Оболонском проспекте, на две десятых пункта меньше - в районе улицы Лазо, почти такая же на улицах Стражеско и Довженко (район метро “Шулявка”) и на бульваре Леси Украинки. Максимальное содержание окисла углерода на уровне 1,4 ПДК зафиксировали на Бессарабской и Московской площадях. Самым загрязненным оказались проспект Победы (район метро “Святошин”) и площадь Победы.

И.КОЛИСНЫК отметила, что наибольшим источником выбросов окисла углерода и диоксида азота остается автотранспорт.

Самыми чистыми территориями в столице специалисты считают Экспоцентр, Гидропарк, улицу Лазо и район Багриновой горы.

Как свидетельствуют специалисты, в соответствии с индексом загрязненности атмосферы (ИЗА), в целом общий уровень загрязнения в городе оценивают как повышенный. И.КОЛИСНЫК заверила, что, по сравнению с прошлым годом, уровень загрязненности воздуха снизился за счет снижения содержания фенола и диоксида азота, но в то же время повысилось в воздухе содержание формальдегида.

Относительно радиационной ситуации на территории Киева, то ее определяли одновременно на четырех станциях наблюдений. Полученные данные свидетельствуют, что мощность гамма-излучения в Киеве в течение сентября 2008 года находилась в пределах 12-16 микрорентген в час, при среднем значении за месяц 14 мкР/час.