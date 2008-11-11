Дефицит калия может стать причиной гипертонии

Низкий уровень калия так же опасен для сердечно-сосудистой системы, как и завышенные концентрации натрия в крови, уверяют кардиологи из Университета Техаса. По их словам, о вреде соли для сердца уже давно известно, но на важную роль калия в питании обращалось мало внимания. Медики подчеркивают, что для понижения артериального давления необходимо предотвращать дефицит вещества в организме, употребляя больше молока, винограда, бобовых, цитрусовых, бананов, капусты брокколи, киви или картофеля.

Врачи проанализировали анализы примерно 3 тыс. 300 человек и установили тесную связь количества калия с показателями кровяного давления. Факторы риска возраста, наличия сахарного диабета, привычки курения и высокого холестерина были приняты во внимание при обработке данных. Чем меньше калия получал человек с пищевыми продуктами, тем выше был риск гипертонии. При недостатке витамина вероятность заболевания была гораздо выше, нежели чем при превышенных уровнях натрия. Учёные пришли к выводу, что конкретный ген под названием WNK1 ответственен за влияние калия на давление: его активность ещё предстоит тщательно рассмотреть.

ami-tass.ru