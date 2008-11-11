В черновицких детсадах малыши опять заболели кишечной инфекцией

В Черновцах родители 15 детей в возрасте 2-6 лет обратились к врачам, подозревая у детей острую кишечную инфекцию. Четверо малышей госпитализировали.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре городского совета со ссылкой на заместителя главного Государственного санитарного врача города Валерия ВОСТРИКОВА, из 15 детей, родители которых одновременно обратились за медицинской помощью, 13 посещают детсады, в том числе семеро - одно детское учреждение.

По словам В.ВОСТРИКОВА, городская СЭС «сразу же начала эпидрасследование». 8-10 ноября специалисты СЭС провели весь комплекс предусмотренных в такой ситуации мероприятий, отобраны пробы продуктов, начаты проверки поставщиков.

По мнению главного санитарного врача города, причиной заболевания детей мог быть как «пищевой, так и вирусологический фактор передачи, что характерно для этого времени года». Окончательный диагноз будет установлен врачами после получения результатов бактериологических исследований.

В то же время в Черновицкой СЭС убеждены, что «никаких оснований» для обеспокоенности родителей, дети которых посещают дошкольные учреждения города, нет. Там утверждают, что эпидемическая ситуация контролируется, предприняты все необходимы меры для локализации возможного фактора заболевания детей, усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима во всех дошкольных учреждениях города, из питания детей рекомендовано временно исключить продукты, которые не проходят термическую обработку.

Как сообщал УНИАН, похожая ситуация в Черновцах была в середине сентября, когда с подозрением на острую кишечную инфекцию к врачам обратились родители 86 детей, посещающих дошкольные учреждения. Три детсада закрывали на карантин, но окончательный источник инфекции так и не установили. Был расторгнут договор с поставщиком в детсады мясопродуктов, которые попали под подозрение эпидемиологов. Прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело, но о результатах его расследования до сих пор не сообщается.