Земли детского санатория в Алупке не будут сокращать

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационное представление крымской прокуратуры и отменил решение об уменьшении территории детского специализованного санатория имени Боброва в г.Алупка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, городской совет Алупки своим решением оставил медучреждению около 42% его территории. Депутаты горсовета отменили государственный акт оздоровительного учреждения на право пользования землей и изъяли у него 6,1 га, позволив оформить документы только на 5,1 га. Затем право на корректировку границ горсовет решил отстаивать в суде, при этом отрезав у здравницы еще 3 га, напоминает прокуратура.

«Высшая кассационная инстанция признала, что размер земельного участка санатория в 4,8 га (вместо 11,2), который в Алупкинском горсовете считают достаточным для здравницы, установлен совершенно безосновательно», - сообщила прокуратура Крыма.

В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение.

Справка УНИАН. В детском санатории им. Боброва Министерства охраны здоровья Украины лечат костно-суставный туберкулез и другие заболевания опорно-двигательного аппарата.