Донетчина: в реанимацию попали 3 человека, отравившихся грибами
10:03, 11 ноября 2008Страна
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В тяжелом состоянии
В Донецкой области, в реанимационное отделение больницы №2 города Горловки, попали три человека с диагнозом «отравление грибами».
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, из пострадавших мужчина, 1955 года рождения, находится в тяжелом состоянии, женщины 1951 и 1985 годов рождения - в тяжелом и среднем состоянии. Все они употребляли в пищу грибы.
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