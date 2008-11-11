Донетчина: в реанимацию попали 3 человека, отравившихся грибами

В Донецкой области, в реанимационное отделение больницы №2 города Горловки, попали три человека с диагнозом «отравление грибами».

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, из пострадавших мужчина, 1955 года рождения, находится в тяжелом состоянии, женщины 1951 и 1985 годов рождения - в тяжелом и среднем состоянии. Все они употребляли в пищу грибы.