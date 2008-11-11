Капуста от простуды

Осень - это сезон капусты. Неважно, какой сорт у вас на столе: цветная капуста, брокколи, браунколь, брюссельская капуста, краснокочанная капуста…

Капуста идеальна для профилактики простуды даже тогда, когда появились первые признаки заболевания. Она снабжает организм витаминами и минеральными веществами, которые укрепляют иммунную систему и вооружают тело против инфекций. Почти все сорта капусты богаты блокирующим простуду витамином C.

Вареная брюссельская капуста содержит, например, больше витамина C, чем то же самое количество апельсинов. А вареная брокколи содержит вдвое больше витамина С, чем лимоны.

Кроме того, в капусте присутствует витамин E. Оба витамина являются важными антиоксидантами, которые связывают свободные радикалы и защищают клетки от проникновения болезнетворных микроорганизмов.

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