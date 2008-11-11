Витамин D защищает от радиации

Эксперт по радиологии Департамента здравоохранения Нью-Йорка Дэниэл Хэйс установил, что одна из форм витамина D может защитить человеческий организм от радиоактивного облучения невысокой интенсивности.

По мнению ученого, активная форма витамина D – кальцитриол – может послужить надежным веществом-протектором. Его можно принимать и до, и после радиационных аварий с низким уровнем излучения, пишет ученый в статье, опубликованной в International Journal of Low Radiation.

Хэйс доказывает, что кальцитриол вовлечен в жизненные циклы клеток, а также активизирует рецепторы витамина D в организме, которые обеспечивают иммунные реакции. Эти рецепторы, в свою очередь, помогают в производстве белков, которые защищают от радиации.

Уже давно специалисты всего мира ищут вещества, способные без побочных эффектов воспрепятствовать радиационному поражению тканей человеческого тела, а значит – разрушению ДНК и развитию рака.

Такие вещества могут стать незаменимыми для космонавтов, так как космические корабли, пол сути, беззащитны перед космическим излучением и солнечной радиацией.

РИА Новости