Лечебная медь

Медная гарнитура быстро убивает бактерии в больничных палатах, даже когда другие меры инфекционного контроля оказываются бесполезными.

Эксперимент проводился в клинике Selly Oak в Бирмингеме. Там на десять недель были установлены медные краны, медные сиденья на унитаз и медные листы, защищающие качающиеся двери от загрязнения руками. Как выяснилось, вся эта фурнитура быстро уничтожила простых микробов. Ученые полагают, что медь как бы "душит" бактерии, не давая им дышать. Кроме того, этот металл не дает микробам питаться и разрушает их ДНК.

Дважды в день ученые брали мазок с медной фурнитуры и сравнивали его с мазком, взятым с обычных больничных кранов, стульчаков и дверных пластин. Лабораторные тесты показали, что на медных предметах количество бактерий было на 95% меньше, чем где-либо еще. Медь успешно справляется со смертельно опасным золотистым стафилококком, устойчивым к метициллину, с бациллой Clostridium difficile, а также с другими опасными микробами, включая вирус гриппа и кишечную палочку E coli.

Теперь исследователи предлагают заменить фурнитуру во всех больницах и клиниках на медную. Ошибочно считается, что медь - это дорогой металл. На самом же деле по стоимости она сопоставима с нержавеющей сталью. Лечебные свойства меди были известны издавна. Еще 4 тысячи лет назад египтяне использовали ее для стерилизации ран и питьевой воды. Ацтеки лечили этим металлом кожные заболевания, а Гиппократ рекомендовал применять медь для избавления больных от язв на ногах.

"Вокруг света"