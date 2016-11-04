В Украину не пустили более 4 тонн зараженного польского салата "Айсберг"

В Киевской области 31 октября при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту «Святошин» в грузы салата «Айсберг» весом 4,125 т происхождением из Польши был выявлен карантинный организм – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

Как сообщают в Госпродпотребслужбе, этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины.

Зараженный груз возвращен.

Читайте такжеГоспродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину зараженных мандаринов из ТурцииС целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Польшу отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.