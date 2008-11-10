Тернопольщина: дератизацией охвачено лишь 59% учреждений

В Тернопольской области дератизационными работами (уничтожение грызунов) охвачено лишь больше половины - 59% - бюджетных учреждений.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН, это - детские, лечебно-профилактические заведения и учреждения культуры.

По его данным, в области за 9 месяцев 2008 года зарегистрированы 16 случаев лептоспироза. Заболеваемость зафиксировали в восьми районах области, а в Бучацком, Теребовлянском районах и в Тернополе ее регистрируют 2 года подряд. “Основная причина такой ситуации – отсутствие надлежащей борьбы с грызунами”, – констатирует С. ДНИСТРЯН.

Он отметил, что в бюджете области на 2009 рассчитывают заложить такую сумму, которой бы хватило для проведения дератизации во всех заведениях бюджетной сферы, а также проведение выполнения дезинфекции всех источников водоснабжения.

В 2007 году в области были зафиксированы 30 случаев заболеваемости на лептоспироз, из них 6 – смертельные. За последние 10 лет на Тернопольщине площадь, охваченная дератизацией, сократилась более чем в 3 раза.