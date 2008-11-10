Кто защитит украинских медиков во время экономического кризиса

Пресс-конференция в профсоюзе

Пресс-конференция членов Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения Украины, посвященная активизации действий отраслевого профсоюза относительно усиления социально-экономической защиты работников здравоохранения в условиях социально-экономического кризиса и политической нестабильности (г. Киев, Федерация профсоюзов Украины, площадь Независимости, 2, 3 этаж, комн. 320). Регистрация в 11-30.

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