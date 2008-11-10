Задай вопрос главному гастроэнтерологу Украины

Завтра - 11 ноября с 9-00 до 13-00 - в Минздраве Украины будет работать телефонная «горячая линия» при участии Наталии Харченко д.м.н., профессора, зав. кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО им. П.Л. Шупика, главного внештатного специалиста Минздрава Украины по специальности «гастроэнтерология». Телефон «горячей линии»: 8 (044) 253-54-84.