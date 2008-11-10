Что в шипучих таблетках от простуды?

Вот список веществ, которые чаще всего входят в состав таких комплексных препаратов:

Парацетамол: обладает жаропонижающим и болеутоляющим действием, является слабым противовоспалительным;

Фенилэфрин: сужает сосуды, за счет чего устраняется отек слизистой дыхательных путей, поэтому дышать становится легче, а из глаз не текут слезы;

Хлорфенамин: наряду с противоаллергическим действием он также снижает отечность слизистых, подавляет кашель, уменьшает отечность конъюнктивы глаз, уменьшает насморк;

Декстрометорфан: оказывает выраженное противокашлевое действие, устраняет сухой кашель;

Аскорбиновая кислота (витамин С) и другие витамины и их аналоги делают массу полезных вещей, в том числе повышают общую сопротивляемость организма;

Кофеин и прочие стимуляторы: способствуют умственной активности, снижают усталость.

Судя по составу, комплексные противопростудные препараты являются неплохой подзарядкой, позволяющей продержаться на плаву во время простуды. Однако пользоваться этой «батарейкой» надо достаточно осторожно.

Во-первых, не брезгуйте прочесть инструкцию и выяснить суточную дозировку. В противном случае, выпивая по 10 «коктейлей» за рабочий день, в течение недели можно здорово «подсадить» организм (например, как при применении энергетических напитков). Если после окончания действия препарата, вам становится гораздо тяжелее прежнего, значит, пора вызывать врача и начинать лечиться всерьез.

Во-вторых, если вы сбили все симптомы простуды – температуру, заложенность носа – это не значит, что вы уже здоровы. Более того, сбивать температуру не всегда правильно: температура показывает, что ваш иммунитет активно сопротивляется вирусу, не нужно лишний раз его подавлять.

И, наконец, принимать такие препараты в больших количествах – не самое дешевое и вместе с тем не самое эффективное лечение.

Вам нужно быть в форме? К вашим услугам огромный арсенал средств, известных с детства: от лимона с имбирем и медом до морса из клюквы. Вариантов, действительно, масса, и будет очень здорово, если вы будете перемежать порошки с чем-то естественным. Организм будет благодарен вдвойне.