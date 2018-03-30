Как не надо лечить ОРЗ

Просыпается человек утром и обнаруживает, что в глазах песок, нос не дышит, тело ноет, в голове шумит, и вообще жить сложно. А жить нужно: завтрак готовить, детей в садик или школу вести, на работу ехать, да еще и на работе работать. Самый логичный выход в такой ситуации – упаковка с растворимым зельем, вроде «Колдрекса» или «Терафлю». Стоит это выпить, и жизнь начинает налаживаться. Но до поры до времени: пока в течение дня человек не почувствует себя «выключенным» как лампочка. Почему? – ведь сделано все, что было предписано инструкцией и рекламой.

О войне в двух словах

Извечные враги человека - ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и грипп. Это инфекционные заболевания. Вирус проникает к нам в организм и начинает пакостничать. Организм – система сложная и надежная. Он выставляет бойцов: клетки иммунитета начинают воевать с вирусом. В процессе сражения вирусы и клетки погибают и разрушаются. У нас повышается температура, в кровь попадают токсины, для поправки самочувствия мы начинаем принимать лекарства.

Но нужно четко понимать, что наши порошки или пилюли предназначены каждый для своей цели.

Существует основная цель: победить вирус. Для этого предназначены препараты интерферонового ряда, помогающие иммунитету. Напомним, что дозировка, продолжительность курса и способы приема таких препаратов назначаются врачом.

Но есть и дополнительная задача: снять интоксикацию. Чтобы голова не болела, нос дышал, песка в глазах не было, и ноги ходили. Вот для этого и предназначено основное большинство тех самых шипучих порошков-таблеток, являющихся комплексными препаратами парацетамола. Если внимательно посмотреть на упаковку, там можно обнаружить следующее: «для снятия / облегчения основных симптомов простуды и гриппа» с «широким диапазоном действия»: жаропонижающее, болеутоляющее, противоотечное.

Из чего только сделаны шипучки

Вот список веществ, которые чаще всего входят в состав таких комплексных препаратов:

Парацетамол: обладает жаропонижающим и болеутоляющим действием, является слабым противовоспалительным;

Фенилэфрин: сужает сосуды, за счет чего устраняется отек слизистой дыхательных путей, поэтому дышать становится легче, а из глаз не текут слезы;

Хлорфенамин: наряду с противоаллергическим действием он также снижает отечность слизистых, подавляет кашель, уменьшает отечность конъюнктивы глаз, уменьшает насморк;

Декстрометорфан: оказывает выраженное противокашлевое действие, устраняет сухой кашель;

Аскорбиновая кислота (витамин С) и другие витамины и их аналоги делают массу полезных вещей, в том числе повышают общую сопротивляемость организма;

Кофеин и прочие стимуляторы: способствуют умственной активности, снижают усталость.

Злые батарейки

Судя по составу, комплексные противопростудные препараты являются неплохой подзарядкой, позволяющей продержаться на плаву во время простуды. Однако пользоваться этой «батарейкой» надо достаточно осторожно.

Во-первых, не брезгуйте прочесть инструкцию и выяснить суточную дозировку. В противном случае, выпивая по 10 «коктейлей» за рабочий день, в течение недели можно здорово «подсадить» организм (например, как при применении энергетических напитков). Если после окончания действия препарата, вам становится гораздо тяжелее прежнего, значит, пора вызывать врача и начинать лечиться всерьез.

Во-вторых, если вы сбили все симптомы простуды – температуру, заложенность носа – это не значит, что вы уже здоровы. Более того, сбивать температуру не всегда правильно: температура показывает, что ваш иммунитет активно сопротивляется вирусу, не нужно лишний раз его подавлять.

И, наконец, принимать такие препараты в больших количествах – не самое дешевое и вместе с тем не самое эффективное лечение.

Вам нужно быть в форме? К вашим услугам огромный арсенал средств, известных с детства: от лимона с имбирем и медом до морса из клюквы. Вариантов, действительно, масса, и будет очень здорово, если вы будете перемежать порошки с чем-то естественным. Организм будет благодарен вдвойне.

MEDЭнциклопедия

Вот несколько советов, позволяющих уменьшить риск заражения гриппом в местах скопления большого количества людей

Словом, суть этого рассказа проста: устраняя лишь симптом, вы не устраняете причину. Да, организм может самостоятельно справиться с инфекцией, но скольких людей вы успеете заразить за это время? Конечно, грипп сейчас не так опасен, как 100 лет назад, однако он все так же не любит фамильярностей. Не стоит полагаться исключительно на рекламируемые препараты и личный опыт борьбы: если вы считаете, что заболели, обратитесь к врачу.

При этом очевидно, что если эти препараты принимаются в соответствии с инструкцией или назначением и в комплексе с другими лекарствами, то польза от них налицо.

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