Люди с депрессией острее чувствуют боль

Люди с серьёзными депрессивными расстройствами имеют низкий болевой порог и острее чувствуют боль. Согласно анализу результатов сканирования головного мозга, депрессия изменяет функционирование нейронной сети в мозге. По словам врачей, хроническая боль и депрессия зачастую являются дублирующими друг друга синдромами: периодическая или хроническая боль возникает более чем у 75% пациентов с депрессией, а 60% людей с хронической болью сообщают о симптомах эмоциональной подавленности. Специалисты Калифорнийского университета попытались выяснить нейробиологическую основу этой взаимосвязи.

При эксперименте у добровольцев с диагностированной депрессией контролировались показатели функциональной магнитно-резонансной томографии мозга при воздействии теплового устройства, нагретого до болезненной для кожи температуры - в среднем 46,4 градуса по Цельсию или около 115 градусов по Фаренгейту. При этом в некоторых мозговых областях была замечена высокая активность - в частности миндалины, отвечающей за болезненные стимулы. Американские учёные сделали вывод, что нервно-эмоциональные нарушения непосредственно сказываются на работе мозга, который при депрессии повышает ответ нервной системы на боль.

ami-tass.ru