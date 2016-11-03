В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболело более 162 тыс. человек

В Украине за минувшую неделю, 24-30 октября, гриппом и ОРВИ заболело более 162 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Подчеркивается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех регионах Украины не превышают эпидемического порога.

Читайте такжеУровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает показатели прошлого года на 20% - Минздрав"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело 162689 человек, из них более 66% - дети в возрасте до 17 лет. По возрастной структуре преобладает заболеваемость среди возрастных групп 5-14 и 0-4 года. Темп прироста заболеваемости среди взрослых снизился на 2,4%, а среди детей до 17 лет увеличился на 2,1%», - говорится в сообщении.

Больше всего больных зарегистрировано в Киевской области, меньше всего – в Тернопольской, отметили в Минздраве.