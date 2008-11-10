В чем причина появления перхоти?

У вас вдруг появилась перхоть? Не стоит впадать в панику. Эта проблема в настоящее время вполне решаема и потребует у вас не так уж много времени и сил.

Давайте поговорим об этом более подробно. Как говорится, если враг обнаружен, то его следует обезвредить.

Причинами появления перхоти могут быть грибковая инфекция, проблемы желудочно-кишечного тракта, а также неправильный уход за кожей головы.

Не стоит также забывать и о возможности появлении перхоти из-за аллергической реакции на косметические средства. При этом важно отметить, что последняя причина – это достаточно редкие случаи.

Избавляться от перхоти необходимо не только с помощью специальных средств: шампуней, кремов и т.д., но и при помощи правильного сбалансированного питания.

Важно отметить, что лекарственные средства обязательно должны быть назначены специалистом (врачом-дерматологом или трихологом).

Ваше питание должно включать в себя гипоаллергенные продукты. Полезно включать в свой рацион такие продукты как творог, хрен, овсянка, гречка, икра, рис, морская рыба, мидии, субпродукты, мясо, пшеничные отруби, кунжутное масло, семена подсолнечника, зародыши пшеницы, бананы и тыкву.

Эти продукты содержат большое количество цинка, поэтому и полезны для употребления при такой напасти, как перхоть. Полезна также свекла, так как в ней содержится много кремния, морские водоросли, шпинат и хлеб с отрубями (из-за содержащихся в нем витаминов группы В и пивных дрожжей).

Если у вас обнаружен дерматит кожи головы, то необходимо принимать антигистаминные препараты. Следует также провериться на наличие грибковой инфекции.