Охваченному войной Конго угрожает эпидемия холеры

Десяткам тысяч беженцев в охваченных войной регионах Демократической Республики Конго угрожает эпидемия холеры, сообщила международная организация "Врачи без границ".

По данным организации, за последнее время только около города Гома зарегистрировано 45 случаев смертельного заболевания, и это количество может резко возрасти, сообщает Би-Би-Си.

Представитель благотворительной организации Меган ХАНТЕР сообщает, что беженцы в лагере неподалеку от Гомы в провинции Северное Киву живут "в совершенно антисанитарных" условиях. "Здесь присутствуют все факторы риска для возникновения масштабной эпидемии", - сказала она.

Бои правительственных войск с повстанцами во главе с генералом Лораной НКУНДЫ продолжаются на востоке Конго более двух месяцев.

В районах, находящихся под контролем мятежников, живут более 250 тыс. беженцев, которые покинули свои дома, спасаясь от военных действий.

Эксперты высказывают опасения, что инфекция может распространиться за пределы этого региона в том случае, если военные действия вынудят зараженных холерой людей бежать дальше.

Л.НКУНДА утверждает, что защищает представителей своего племени тутси от руандийских боевиков, представляющих народ хуту. Последние бежали из Руанды после событий 1994 года, когда в результате кампании массовых убийств погибли 800 тысяч тутси и хуту.

Из-за интенсивных боев гуманитарные организации были вынуждены прекратить свою работу в некоторых районах ДРК. На прошлой неделе силы генерала Л.НКУНДЫ вытеснили войска ДРК из районов вокруг Гомы.

Лидеры стран Африки призывают к немедленному прекращению огня в Конго. Они также выступают за расширение полномочий миротворческих сил ООН, действующих в регионе.

Сейчас в Конго дислоцированы 17 тыс. "голубых касок" - это крупнейшая на сегодня миротворческая миссия ООН.

Вместе с тем, в боях участвуют только несколько сотен миротворцев, и международные правозащитные организации критикуют ООН за неспособность остановить насилие.