Сумщина: на главврача завели уголовное дело

В Сумской области разоблачен руководитель больницы, который приказал медикам требовать от пациентов средства для общественной организации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачен исполняющий обязанности главного врача клинической больницы, который дал незаконное указание работникам данного медицинского учреждения требовать от пациентов средства в виде благотворительной помощи. Полученные деньги - 193,9 тыс. грн. - оприходовало одно из объединений граждан на основании заявлений от граждан и соответствующих бухгалтерских документов.

Прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.184 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и злоупотребление властью или служебным положением).