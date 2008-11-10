В Буковинском медуниверситете проблемы с выборами ректора

Сотрудники Буковинского государственного медицинского университета (г. Черновцы) обеспокоены напряженной ситуацией, которая сложилась в учебном заведении в канун выборов ректора.

Как сообщил УНИАН профессор кафедры педиатрии Юрий ЯЩЕНКО, на сегодня известно, что на должность ректора претендуют два кандидата из БГМУ – нынешний ректор Василий ПИШАК, который занимает эту должность на протяжении последних 15 лет, и первый проректор вуза Михаил КОЛОМОЕЦ.

По словам Ю.ЯЩЕНКО, сторонники действующего ректора используют недемократические средства для продвижения своего кандидата.

“В коллективе господствует нездоровая атмосфера, применяются угрозы, шантаж, обещания должностей и различных благ в обмен на “правильное” голосование”, – рассказала директор библиотеки БГМУ Валентина ЦИМБАЛ.

В свою очередь, члены Ученого совета университета профессора Семен БИЛЕЦКИЙ и Раиса КОСУБА заметили, что вопреки трудовому законодательству и предложениям Ученого совета БГМУ ректор пытается уволить с работы первого проректора.

“М.КОЛОМОЕЦ, который отдал университету много лет плодотворного труда, является уважаемым научным работником, педагогом и руководителем, стал „неудобным”, нежелательным для ректора из-за своей принципиальности и порядочности”, - сказала Р.КОСУБА.

Также, по словам доцента Александра ПОЛИЩУКА и профессора Ю.ЯЩЕНКО, из состава Ученого совета вуза, который решает, в частности, кадровые вопросы, были предварительно выведены 26 “ненадежных”, по мнению ректора, лиц. “Это, в частности, начальник Управления здравоохранения городского совета Валентина ТАРАСЮК, заместитель начальника Главного управления здравоохранения ОГА Ростислав КАЛОШИН, заведующий отделом производственной практики БГМУ доцент Владимир ГРЕБЕНЮК, достаточно много профессоров, докторов наук”, – отметил Ю.ЯЩЕНКО.

Кроме того, С.БИЛЕЦКИЙ и Р.КОСУБА сказали, что особую тревогу у сотрудников вузаызывает то, что за последние годы руководства В.ПИШАКА университет существенно снизил свои рейтинговые позиции.

“Медицинский университет теряет авторитет и признание среди врачей-практиков, разрушается перспектива развития недавно созданных специальностей, в частности, стоматология”, - сказал С.БИЛЕЦКИЙ.

Преподаватели БГМУ, в частности, Наталия КУЗНЯК и Оксана ПЕНДЕРЕЦКАЯ подчеркнули, что студенты жалуются на систематические поборы и необъективное оценивание. «Многие студенты, а также их родители возмущены тем, что достаточно много проблемных вопросов в вузе решаются только через материальные «дотации», – сказала О.ПЕНДЕРЕЦКАЯ.

Кроме того, по словам Ю.ЯЩЕНКО, конфронтация действующего ректора с органами местной власти привела к резкому ухудшению отношений с лечебными учреждениями. “А это означает постепенную потерю учебных помещений и клинических баз кафедр, а, следовательно, ухудшение качества подготовки специалистов”, – подчеркнул преподаватель.

Справка УНИАН. БГМУ является высшим учебным заведением 4-го уровня аккредитации. Он подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Выборы ректора, по предварительным данным, должны состояться 13 или 14 ноября этого года.

Согласно ст. 39 закона Украины "О высшем образовании", конкурс на замещение должности руководителя высшего учебного заведения третьего или четвертого уровня аккредитации объявляется владельцем каждые пять лет.

Кандидат на эту должность должен, среди прочего, иметь ученое звание профессора, научную степень доктора или кандидата наук и стаж научно-педагогической деятельности не менее 10 лет.

Владелец принимает предложения относительно претендентов на должность руководителя вуза и вносит кандидатуры претендентов, которые отвечают требованиям упомянутого закона, на рассмотрение Конференции трудового коллектива университета – высшего коллегиального органа общественного самоуправления вуза. На конференции кандидатуры претендентов на должность ректора обсуждаются и принимается решение путем тайного голосования.

Конференция трудового коллектива рекомендует владельцу кандидатуры претендентов на должность руководителя высшего учебного заведения, которые набрали не менее 30% голосов от уставного состава (в БГМУ - 141 чел.) высшего коллегиального органа общественного самоуправления вуза во время голосования. При этом, каждый член выборного органа может голосовать только по одной кандидатуре.

Владелец обязан назначить одну из рекомендуемых кандидатур руководителем заведения на срок до пяти лет на условиях контракта.